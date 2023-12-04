العثور على جثة شاب "ثلاثيني" داخل شقة في دهوك

2023-12-04 10:22:54 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - دهوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (4 كانون الأول 2023)، بالعثور على جثة شاب داخل إحدى الشقق السكنية في مدينة دهوك بإقليم كردستان.

وأبلغ المصدر "بغداد اليوم"، بأن" معلومات وردت بوجود جثة داخل شقة ضمن منطقة عمارات مالطا السكنية، وتم التوجه إلى مكان الحادث وعثر داخلها على الجثة التي تعود لشاب ثلاثيني"، مشيرا إلى "نقل الجثة إلطب العدلي لمعرفة أسباب الوفاة التي يبدو أنها ليست جنائية".

وأضاف المصدر أن "الشاب من أهالي مدينة عقرة ويسكن وحيدا في تلك الشقة"، مؤكدا أن "الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث وأخذت إفادات ذويه والجيران.