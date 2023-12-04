الطلبة ونفط ميسان يبحثان عن استمرار الصحوة ضمن منافسات الجولة السابعة

2023-12-04 10:34:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تنطلق، اليوم الاثنين (4 كانون الأول 2023)، منافسات الجولة السابعة من دوري نجوم العراق للمحترفين بكرة القدم، بإقامة 4 مباريات، إذ يحل الطلبة ضيفاً على دهوك سعياً منه لتأكيد صحوته، فيما يشدُّ نفط ميسان الرحال لملاقاة فريق القاسم، آملاً العودة إلى الديار بنتيجة إيجابية.

ويأتي الطلبة إلى هذه المباراة بعد فوزه المهم على أربيل في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، ويحتل المركز السابع في جدول الترتيب.

ويدرك تلامذة المدرب أحمد صلاح صعوبة ملاقاة الفريق الشمالي الذي يقدم أفضل مستوياته في ملعبه وأمام جماهيره، وتبدو الحظوظ متساوية في هذه المواجهة بين الطرفين الطامحين لبلوغ الصدارة.

أما نفط ميسان، فقد حقق فوزاً مهماً على الميناء في الجولة السابقة، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب.

ويسعى فريق الجنوب إلى مواصلة صحته في هذه المباراة، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر، ومواصلة المنافسة على المراكز الأولى.

ويبدو أن المباراة ستكون متكافئة بين الفريقين، حيث يمتلك كل منهما إمكانيات جيدة، ويسعى لتحقيق الفوز.

وفي المباريات الأخرى، يستضيف زاخو فريق نوروز في ديربي الشمال، ويسعى الكهرباء إلى تصحيح المسار أمام الكرخ.