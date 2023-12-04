بسبب حكم المباراة.. اجراءات تأديبية محتملة بحق هالاند

2023-12-04 10:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يواجه المهاجم النروجي إرلينغ هالاند اجراءات تأديبية محتملة بعد انتقاده الحكم سايمون هوبر على مواقع التواصل الاجتماعي، اثر تعادل فريقه مانشستر سيتي مع ضيفه توتنهام 3-3، أمس الأحد (3 كانون الاول 2023) في المرحلة الرابعة عشرة من بطولة إنكلترا في كرة القدم.

وغضب الهدّاف الشاب من عدم اتاحة هوبر فرصة سانحة لسيتي، في الوقت القاتل من المباراة المثيرة على ملعب الاتحاد.

وكان هالاند أحد لاعبي سيتي المعترضين على قرار الحكم، وواصل احتجاجاته بعد المباراة، بنشره مقطع فيديو للحادثة على موقع إكس (تويتر سابقاً) مع تعليق من ثلاثة أحرف يرمز إلى تعبير عامي مسيء (ما هذا بحق الجحيم).

ولم يكن مدرّبه الإسباني بيب غوارديولا على علم بالمنشور عندما تحدّث إلى الصحافيين بعد المباراة، لكن تعليقاً على ردّ فعل هالاند في الملعب، تفهّم ما قام به متصدر ترتيب هدافي الدوري "هذا طبيعي. ردّ فعله كان مماثلاً للاعبين العشرة الآخرين".





المصدر: فرانس 24