مكافحة الإرهاب يلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في الأنبار

2023-12-04 10:57:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

خلية الإعلام الأمني

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يستمرُ الابطال في جهازِ مكافحة الإرهاب بتنفيذ عمليات نوعية تستهدف أوكار الظلام والتي لا زالت تحاول النيل من أرض ومقدسات عراقنا الكريم.

إذ تمكن الأبطال من تنفيذ عمليات إلقاء قبض بحق ثلاثة ارهابيين وضبط كدس للعتاد في محافظة الانبار،بعمليات خاطفة جاءت على إثر معلومات استخبارية دقيقة.



يستمرُ ابطالنا بعملياتهم في دحر عصابات داعش الارهابي وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومحكمة وبعمليات نوعية مستندة لإستراتيجية الجهاز التي قوضت الكثير من التعرضات الإرهابية في مختلف مناطق البلاد.

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٤ كانون الأول ٢٠٢٣





