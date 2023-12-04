الأنواء الجوية تعلن تسجيل 12 هزة أرضية داخل العراق

2023-12-04 11:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

الانواء الجوية سجلت (١٢) هزة داخل العراق خلال شهر تشرين الثاني



اصدرت وزارة النقل- الهيئة العامة للانواء الجوية النشرة الزلزالية للعراق والمناطق المجاورة خلال شهر تشرين الثاني ،اذ سجلت حدوث (١٢) هزة داخل العراق.



وبين مدير عام الهيئة عبد العظيم الساعدي : بلغ عدد الهزات خلال تشرين الثاني (٢٤) هزة ارضية منها (١٢) هزة في العراق ، (٩) داخل ايران ، (٢) في تركيا(١)في سوريا واحدة ، موضحاً،تركز النشاط داخل البلد في محافظة دهوك (قضائي زاخو وسميل )، وفي اربيل وفي والسليمانية وكركوك ،ديالى ،كركوك، بعدد هزتين ارضيتين .





وتابع قوله : حدثت هزة واحدة في ‏محافظة بغداد ونينوى ، فيما تخلو المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق من الهزات الارضية ،ممايوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي ،وازدياد النشاط الزلزالي باتجاه التصادم القاري وتحديداً باتجاه الشمال والشمال الشرقي للبلاد.

______

وزارة النقل-الاعلام

٤/كانون الاول/٢٠٢٣

يمكنكم متابعة





يتبع..



