2023-12-04 12:14:28 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توعد الأمين العام لحركة "النجباء"، يوم الاثنين، القوات الأمريكية بالانتقام منها ثأراً للضحايا الذين سقطوا مساء يوم أمس بقصف جوي.

وقال الكعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "في بادئ ذي بدء ليعلم المحتل الآثم أن استشهاد ثلة من الأبرار المجاهدين النجباء لا يزيدنا إلا إصراراً وثباتاً ويوقد جذوة الثأر في قلوبنا، وقسماً بالأيتام وبدموع الأمهات الثكالى وقلوب ذويهم المستعرة ودماء الشهداء الزاكيات ستدفعون ثمن جريمتكم باهظاً".

وأضاف "العراق عراقنا والأرض أرضنا أيها المارقون الغزاة المجرمون وسنطهرها قريباً من دنسكم ونحررها من استعماركم والله على ما نقول شهيد".

ومساء يوم أمس الأحد، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بسقوط 5 ضحايا على الأقل بضربة جوية أمريكية استهدفت مقراً أحد الفصائل المسلحة في العراق.

وقال المصدر إنه "لم يتبين حتى الآن ما إذا كانت الضربة بطائرة مسيرة أم قصف صاروخي جوي، كما لم يتسنى تحديد مكان الضربة بدقة"، مشيراً إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بسقوط 5 ضحايا كحصيلة أولية".

ولاحقاً أعلنت حركة النجباء التي يتزعمها أكرم الكعبي، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز أن "5 من عناصر الحركة قضوا إثر ضربة جوية أمريكية في كركوك".