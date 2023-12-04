إحباط محاولة إدخال 2 كغم من "الحشيشة" إلى البصرة

2023-12-04 12:17:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

قوات الحدود تلقي القبض على مهربين اثنين وتضبط بحوزتهما (2) كغم من المخدرات في شط العرب..



استمراراً لجهود تأمين الحدود العراقية ومنع إدخال الممنوعات والمخدرات، تمكن ابطال لواء حدود السواحل في قيادة حدود المنطقة الرابعة من ضبط (2) كغم من مادة الحشيشة المخدرة حاول متهمين اثنين إدخالها الى الأراضي العراقية عبر شط العرب بعد رصدهم من خلال الكاميرات الحرارية، اذ تم إلقاء القبض عليهما وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

يتبع ...