2023-12-04 12:29:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين (4 كانون الأوّل 2023)، على إجراءات المصارف الحكومية ببيع الدولار للمسافرين خلال الآونة الأخيرة.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "إجراءات المصارف الحكومية ببيع الدولار للمسافر خلال الآونة الأخيرة، إيجابية خصوصاً بما يتعلق بالتقديم الإلكتروني للحصول على الدولار، فهذا الامر حدّ من الزخم الكبير على المصارف وكذلك حدّ من قضية التلاعب".

وبين الكرعاوي ان" لجنته لا تملك أي ارقام او إحصائية دقيقة بشأن كمية الدولار الذي يباع الى المواطنين المسافرين في اليوم او حتى بالشهر، وستقدم سؤالًا برلمانيَا الى الجهات ذات العلاقة في البنك المركزي لمعرفة الأرقام، لافتا الى ان إجراءات المصارف ربما تتغير بوجود أي تطور يحصل بهذه الازمة".

وأعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في السابع عشر من اكتوبر المنصرم، فتح صالة خاصة للمصارف الأهلية لبيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد الدولي.

وأوضح محافظ البنك المركزي، بحسب بيان للبنك، أن "سعر الصرف يعتمد بالأساس على المستوردات وليس على الإنتاج المحلي وأن سعر الصرف في العراق لديه خصوصيات لارتباطه بسعر النفط لكونه المصدر الأكبر في توفير العملة الصعبة".

وأشار إلى عوامل عديدة تؤثر على سعر الصرف أهمها تسرب الدولار إلى الدول المجاورة والتعامل الداخلي في الأسواق المحلية بغير العملة الوطنية وكذلك عدم السيطرة الكاملة على المنافذ والتهريب.

واضاف أن "مستوى التضخم انخفض بشكل ملحوظ وأن البضائع التي تدخل بشكل رسمي تشهد استقرارا بالأسعار لأن الواردات مغطاة بالسعر الرسمي.

وأكد فتح صالة خاصة للمصارف الأهلية لبيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد الدولي ، ورفع سعر الفائدة للمبالغ المودعة في المصارف إلى 7.5% لتشجيع المواطنين على إيداع مبالغها في المصارف ولسحب الكتلة النقدية خارج المصارف".

وتابع البيان أن بعد نقاشات موضوعية وجدية أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى أن المجلس سيدرس وبشكل مستفيض هذا الموضوع المهم وسيتابع توطين الرواتب لجميع العاملين في القطاع الحكومي ومن ثم المختلط وصولا للقطاع الخاص وسيدرس زيادة سعر الفائدة على الإيداعات.