2023-12-04 12:34:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

حرقا ورميا بنفسه من أعلى منزله.. انتحار شخص في دهوك



أفادت قيادة شرطة محافظة دهوك، الاثنثن، بأن شخصا أقدم على الانتحار بإضرام النار في جسده ورمي نفسه من سطح منزله.



وقال مدير شرطة قضاء بردرش التابع لدهوك الشيخ سعدي برزنجي في تصريح للإعلام الكردي إن "مواطنا من سكنة مدينة عقرة أقدم على الانتحار بإضرام النار في جسده ورمي نفسه من سطح منزله"، مبينا أن "قوات الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه".



ونقلت وسائل إعلام كردية أن المنتحِر يدعى "ياسر نايب مصطفى" متزوج وله طفلان