التنسيقي يجتمع لمناقشة بديل "سني" عن الحلبوسي

2023-12-04 12:38:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ من المقرر أن يعقد الاطار التنسيقي الشيعي الحاكم في البلاد اجتماعاً، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة الأسماء المرشحة لرئاسة البرلمان العراقي من قبل القوى السياسية السنية.

أخبر بذلك مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، وزاد أن قادة الإطار التنسيقي يعقدون اجتماعاً، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة الأسماء المرشحة لرئاسة مجلس النواب العراقي المقدمة من قبل القوى السياسية السنية.

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتباراً من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).