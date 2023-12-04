الثاني خلال يومين.. شاب يقتل أباه في بغداد

2023-12-04 13:42:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل أب على يد نجله نتيجة مشاجرة عائلية هي الثانية من نوعها خلال يومين في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مشاجرة عائلية بين أب ونجله لم تعرف أسبابها بعد، تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) من قبل الابن، الذي أطلق النار على والده وأرداه قتيلاً ضمن منطقة البياع جنوبي بغداد".

وأضاف المصدر، أن "فريق عمل جرى تشكيله باشراف قائد شرطة بغداد الكرخ، وتمت مطاردة الجاني في أكثر من مكان، وألقي القبض عليه ضمن مقتربات البياع".