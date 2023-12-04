ارتفاع حوالات الدولار الخارجية بنسبة 87% في مزاد العملة العراقي

2023-12-04 13:52:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، بنسبة 87% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 179 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 202 مليون و 300 الف و305 دولارات، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 179 مليون و 380 الفا و305 دولارات، مرتفعة بنسبة 87% ، عن المبيعات النقدية البالغة 22 مليونا و 920 الف دولار.

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 5 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 19 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 53 شركة.