2023-12-04 14:08:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً بحق عضوا بارزا فيما يسمى "فوج مكافحة الدوام" بمدينة الناصرية خلال أحداث عام 2019 و2020.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن لمدة عام واحد ضد متهم بارز في فوج مكافحة الدوام بمدينة الناصرية، بعد ادانته بإغلاق دوائر حكومية في المحافظة".

وتابع المصدر، ان " القرار صدر استناداً لأحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب وبدلالة مواد الاشتراك في قانون العقوبات العراقي".

وظهر تنظيم "فوج مكافحة الدوام" على نحو مفاجئ وعنيف في مدينة الناصرية، خلال احتجاجات عام 2019- 2020، وبدأ هذا التنظيم بتهديد المؤسسات الحكومية التي لا تلتزم بقرار الغلق، حيث أحرقوا عددا من الدوائر الحكومية.

من جانب اخر،" أصدرت محكمة جنايات المحافظة حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق 3 إرهابيين اشقاء ينتمون لكيان داعش، حيث صدر الحكم الجنائي بحقهم استنادا لاحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".