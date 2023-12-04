2023-12-04 14:41:03 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (4 كانون الأول 2023)، وزارة المالية بتخصيص ميزانية لانتخابات برلمان إقليم كردستان.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات جمانة غلاي في تصريح صحفي لوسائل إعلام كردية وتابعته "بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزارة المالية بتخصيص ميزانية لانتخابات برلمان إقليم كردستان".

وأضافت، أن "المفوضية مستمرة وفق جدول أعمالها، في إجراء الاستعدادات لانتخابات برلمان كردستان، وستجري الانتخابات في موعدها المحدد".

ومن المقرر إجراء الدورة السادسة، لانتخابات برلمان إقليم كردستان، في 25 شباط 2024، بإشراف مباشر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في الـ 18 كانون الأول ديسمبر في 15 محافظة باستثناء إقليم كردستان، ويحق لحوالي 23 مليون عراقي التصويت.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت عام 2005.



