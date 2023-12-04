محافظ صلاح الدين: العمل متواصل لإكمال المشاريع الاستراتيجية: لن نتوقف

2023-12-04 14:54:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



أكد محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب، اليوم الاثنين، استمرار العمل من أجل اكمال المشاريع المهمة الاستراتيجية بعموم المحافظة.

وقال الهلوب في بيان له ان "العمل متواصل ولا يقتصر على منطقة معينة والكل مشمول ووضعنا في الخطط السابقة مشاريع مهمة واستراتيجية بدأت تغير واقع المدن إلى مستوى جديد وتساهم في تعزيز جمالية تلك المدن والإرتقاء بها إلى مستوى حضاري يليق بمواطنيها، وذلك مرهون بعامل الوقت، لكننا بدأنا ولن نتوقف".

جاء ذلك خلال وضع الهلوب لحجر الأساس لمشروع انشاء الممر الثاني لمدخل قضاء الشرقاط بطول ١٨ كم والتي يربط موصل بغداد من الطريق الدولي مروراً بقضاء الشرقاط وإنشاء بوابة آشورية لقضاء الشرقاط، ترمز لهذا القضاء المهم والثقافي.

وكشف محافظ صلاح الدين ان "هذا المشروع استراتيجي و من اهم المشاريع في المحافظة وسيفك الاختناقات المرورية وسيمنع الحوادث المرورية ويعتبر من المشاريع الخدمية الكبرى في المحافظة ويخدم الوافدين الى القضاء والمارين ، وحكومة المحلية عازمة على العمل بسرعة كبيرة ووفق ما مخطط له وحريصون على اكمال كافة الاستعدادات لتنفيذ مشاريع جديدة في المستقبل القريب"