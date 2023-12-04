2023-12-04 15:00:03 - المصدر: الفرات نيوز

مكتب رئيس الوزراء يحدد آلية تنظيم عمل المولدات

1. إصدار إعمام لجميع الوحدات الإدارية بضرورة تطبيق آلية جباية اشتراك المولدات في نهاية الشهر مع إلزام أصحاب المولدات بنصب عداد لمعرفة ساعات تشغيل المولدات.

2. تنظيم عقـد إيجـار أصـولـي لـلأرض التي تعمل عليها المولدة وأن يكون الموقع لا يؤثر في المارة أو السكان أو يسبب غلق شارع أو رصيف أو ساحة وكذلك متابعة المخالفات والأضرار والمشوهات التي يسببها عمل المولد.

3. وضع رقم هاتف لشكاوى المواطنين يتصل بمدير الوحدة الإدارية لرصد المخالفات.

4. تزويد مديرية المنتجات النفطية في وزارة النفط بمواقع عمل خزن الوقود لكل مولد.

▫️شدد على ضرورة اتخاذ الإجراء على وفق توجيه رئيس الوزراء وإكمال الإجراءات آنفاً خلال مدة أقصاها الأول من كانون الثاني 2024