2023-12-04 15:00:15 - المصدر: العربي الجديد

استهدف قصف أميركي في إطار التحالف الدولي ضد "داعش" بالصواريخ، ليلة أمس الأحد، مواقع لقوات النظام السوري والمليشيات الموالية لها في منطقة الميادين شرق دير الزور، وذلك إثر تعرض حقل كونيكو للغاز، شمال شرق دير الزور، لقصف صاروخي.

وقال موقع "فرات بوست" المحلي، إن قوات التحالف قصفت بعد منتصف الليلة الماضية بالصواريخ مواقع للمليشيات التابعة للنظام السوري المدعومة من إيران في منطقة جسر الميادين شرق دير الزور ولم تتبين حجم الخسائر الناجمة عن القصف، مضيفة أن القصف جاء رداً على إطلاق صواريخ من تلك المنطقة على حقل كونيكو الذي يضم قاعدة للتحالف الدولي إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية.

وكانت القوات الأميركية قد نقلت قبل ساعات من الهجوم تعزيزات لوجستية إلى قاعدة حقل كونيكو، كما عززت قواتها في قاعدة خراب الجير التي تشكل قاعدة جوية للتحالف في المنطقة.

وتقع قاعدة كونيكو في حقل كونيكو للغاز، وهي قريبة من خطوط التماس بين مناطق النفوذ الأميركي ومناطق سيطرة النظام السوري والمليشيات المدعومة من إيران في ناحية خشام ومراط شمال شرقي دير الزور.

أما قاعدة خراب الجير، 13 كم عن معبر اليعربية على الحدود السورية العراقية، فتقع في "مطار أبو حجر الذي كان يستخدم سابقاً للأعمال الزراعية قبيل تمركز قوات التحالف فيه، وبات يسمى "قاعدة خراب الجير" نسبة لقرية خراب الجير القريبة منها.

وبحسب مصادر "العربي الجديد" جاء القصف على كونيكو رغم تسيير القوات الأميركية دوريات مراقبة في الشحيل والطيانة وذيبان، ترافقت مع تحليق طيران مسير قبيل ساعات من الاستهداف، كما يشهد محيط حقلي كونيكو والعمر استنفاراً مستمراً وحركة دوريات ومسيّرات للتحالف غير اعتيادية في محيطه.

وكانت القاعدة الأميركية في منطقة خراب الجير بناحية رميلان في ريف الحسكة شمال شرقي سورية قد تعرضت مساء أمس لقصف بقذائف صاروخية، ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر.

وسقطت قذائف صاروخية في محيط القاعدة الأميركية قرب مدينة الشدادي جنوبي الحسكة، يوم الجمعة الماضي، تزامناً مع سماع أصوات صفارات الإنذار مصدرها القاعدة الأميركية، وعقب الاستهداف أصدرت مليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" بياناً أعلنت فيه مسؤوليتها عن القصف الصاروخي وقالت إنه حقق أهدافه بشكل مباشر.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" عن استهدافها قواعد للتحالف في سورية والعراق، كما أعلنت القوات الأميركية عن 74 هجوماً، تعرضت لها القواعد في العراق وسورية منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت.