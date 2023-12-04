2023-12-04 15:02:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، يوم الاثنين، عن وجود 28 مستشفى قيد الإنشاء في عموم البلاد، فيما أكد إدخال 1650 سريراً جديداً للخدمات الصحية، وأكثر من 300 سرير لغسل الكلى.

وقال الحسناوي، لوكالة شفق نيوز، إن "البرنامج الحكومي لوزارة الصحة شهد منذ بداية العام الحالي افتتاح الكثير من المؤسسات الصحية منها مستشفى السياب في البصرة بسعة 492 سريراً، ومستشفى الشهيد الحكيم في ميسان بسعة 492 سريراً، ومستشفى زراعة نخاع العظم وأمراض الدم في مدينة الطب بسعة 125 سريراً، ومستشفى الحدباء في الموصل لزراعة نخاع العظم بسعة 85 سريراً".

وأضاف "كما جرى افتتاح مستشفى الحياة لمعالجة مرضى الإدمان بسعة 125 سريراً، ومستشفى الأطفال في كربلاء في مرحلة الثانية بسعة 200 سرير، وأدخلنا الكثير من المراكز التشخيصية لجراحة القلب والكثير من ردهات العزل للأمراض الانتقالية والسرطانية في عدد من المستشفيات".

وأوضح الحسناوي، أن "وزارة الصحة عملت خلال العام الأول من البرنامج الحكومي على تأهيل وإضافة الكثير من الردهات وصالات العمليات والمراكز التشخيصية في مدينة الطب والمستشفيات في بغداد والمحافظات".