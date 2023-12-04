تحذير من استهداف الفصائل وتطور التصعيد مع الأمريكان: الحكومة مطالبة بإجراءات سريعة

2023-12-04 15:22:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أبدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الاثنين (4 كانون الأوّل 2023)، تخوفها من تطور التصعيد ما بين الفصائل العراقية والولايات المتحدة الامريكية.

وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تخوفًا من التصعيد ما بين الفصائل العراقية والولايات المتحدة الامريكية، خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع قرب انتخابات مجالس المحافظات، والتي تطلب وجود استقرار سياسي وامني".

وشدد وتوت" على ضرورة قيام الحكومة العراقية بإجراءات سريعة لوقف أي انتهاك امريكي ضد سيادة العراق واستهداف القوات الرسمية ضمن هيئة الحشد الشعبي، لافتا إلى ان استمرار القصف الأمريكي سيصعد الموقف خلال المرحلة المقبلة وهذا ليس من مصلحة العراق".

واعلنت حركة النجباء، يوم امس الأحد (3 كانون الأول 2023)، استشهاد 5 من عناصرها بقصف أمريكي ضمن محافظة كركوك، فيما توعّد الأمين العام للحركة الشيخ أكرم الكعبي بالثأر للشهداء الخمسة واخراج القوات الأمريكية من العراق قريبا.

وصباح يوم الاربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، أفاد مصدر أمني، باستشهاد 8 مقاتلين من الحشد الشعبي وأصابة اثنين آخرين بقصف أمريكي مسيّر في ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل.

وتبنت القوات الامريكية رسمياً، يوم الثلاثاء، (21 تشرين الثاني 2023) الهجوم الذي استهدف كتائب حزب الله في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد، وذلك ردًا على هجوم استهدف قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الانبار، وفق مسؤول عسكري أمريكي.

