محافظ صلاح الدين: العمل متواصل لإكمال المشاريع الاستراتيجية.. لن نتوقف

2023-12-04 15:28:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب، اليوم الاثنين (4 كانون الاول 2023)، أن العمل مستمر لإكمال المشاريع المهمة الاستراتيجية بعموم المحافظة.

وقال الهلوب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "العمل متواصل ولا يقتصر على منطقة معينة والكل مشمول ووضعنا في الخطط السابقة مشاريع مهمة واستراتيجية بدأت تغير واقع المدن إلى مستوى جديد وتساهم في تعزيز جمالية تلك المدن والإرتقاء بها إلى مستوى حضاري يليق بمواطنيها، وذلك مرهون بعامل الوقت، لكننا بدأنا ولن نتوقف".

وأوضح المكتب الإعلامي للهلوب، أن "المحافظ وضع الحجر الأساس لمشروع انشاء الممر الثاني لمدخل قضاء الشرقاط بطول 18 كم والتي يربط موصل بغداد من الطريق الدولي مروراً بقضاء الشرقاط وإنشاء بوابة آشورية لقضاء الشرقاط، ترمز لهذا القضاء المهم والثقافي".

وأشار الهلوب إلى أن "هذا المشروع استراتيجي و من اهم المشاريع في المحافظة وسيفك الاختناقات المرورية وسيمنع الحوادث المرورية ويعتبر من المشاريع الخدمية الكبرى في المحافظة ويخدم الوافدين الى القضاء والمارين"، مؤكداً أن "الحكومة المحلية عازمة على العمل بسرعة كبيرة ووفق ما مخطط له وحريصون على اكمال كافة الاستعدادات لتنفيذ مشاريع جديدة في المستقبل القريب".