2023-12-04 16:02:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ردّ عضو مجلس النواب سجاد سالم، اليوم الاثنين (4 كانون الأوّل 2023)، على تصريحات رئيس أركان القوات الإيرانية الجنرال محمد باقري التي أعلن فيها استعداد قوات بلاده لـ "الدفاع" عن سلامة الأراضي العراقية ضد أي تهديدات تطالها من أي جهة معتدية أجنبية او داخلية.

وقال سالم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنّ" العراق يملك قوات مسلحة مختلفة الصنوف وهو ليس بحاجة الى أي قوة خارجية للدفاع عنه حال تعرضه لأي خطر داخلي او خارجي، لافتا إلى أن القوات العراقية قادرة على الدفاع عن ارض العراق وسيادته وفرض الأمن".

وأكد ان "القوات العراقية التي حررت البلاد من تنظيم داعش الإرهابي قادرة على حماية العراق والعراقيين، وليس بحاجة أي مساعدة من أي قوة خارجية مهما كانت، والتصريحات الإيرانية ربما لها رسائل سياسية ليس الا".

وأعلن رئيس أركان القوات الإيرانية الجنرال محمد باقري، يوم أمس الأحد (3 كانون الأول 2023)، عن استعداد قوات بلاده لـ "الدفاع" عن سلامة الأراضي العراقية ضد أي تهديدات تطالها من أي جهة معتدية أجنبية او داخلية.

وقال باقري بحسب ما أوردت "برس تي في الإيرانية" وترجمته "بغداد اليوم"، ان "باقري وخلال اجتماع مع نظيره العراقي الفريق الأول الركن عبد الأمير يار الله، اكد على ان قوات بلاده مستعدة للدفاع عن سلامة الأراضي العراقية ضد أي تهديدات خارجية او داخلية، في إشارة الى الخلافات الجديدة بين بغداد وواشنطن حول تنفيذ الأخيرة عمليات عسكرية داخل البلاد، بالإضافة الى وجود فصائل انفصالية كردية نشطة شمالي البلاد".

باقري اكد أيضا على رغبة بلاده باجراء "تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة" مع القوات العراقية في الفترة القريبة، مشددا على ان تطوير القدرات العسكرية المشتركة للبلدين يعزز من قدرتهما على مكافحة الإرهاب في المنطقة واستثمار الخبرة الكبيرة التي اكتسبت خلال مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وأشارت الوكالة الإيرانية أيضا الى ان طهران "أصدرت تحذيرا شديد اللهجة" الى "السلطات الكردية المحلية" من انها "لن تسمح بوجود أي فصائل إرهابية على حدودها وانها سترد بشكل حاسم عليها"، بحسب وصفها.