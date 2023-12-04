وزير الصحة: نعمل على إعطاء الأولوية لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات

2023-12-04 17:30:03 - المصدر: الفرات نيوز

بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وضمن أولويات البرنامج الحكومي في القطاع الصحي وحرصًا من وزارة الصحة التي تولي اهتمامًا خاصا بهذه الشريحة حيث تعمل على تطوير المراكز المتخصصة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والصمّ والبكم وغيرهم وافتتاح مؤسسات ومراكز جديدة وتعمل على تطوير المصانع الخاصة لصناعة الاطراف الصناعية بمختلف انواعها وزيادة اعداد هذه المصانع، كما تعمل الوزارة على إعطاء الأولوية لهذه الشريحة في مراجعة المؤسسات الصحية لتلقي الخدمات المختلفة.

صالح مهدي الحسناوي

وزير الصحة