الصقور تودع دوري أبطال آسيا رغم فوزها على اجمك الأوزبكي

2023-12-04 17:32:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انهى نادي القوة الجوية العراقي، اليوم الاثنين، مشاركته الآسيوية بتحقيق الفوز على ضيفه نادي اجمك الاوزبكستاني بنتيجة 3-2 في المباراة الاخيرة له ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجرت المباراة في ملعب فرانسو حريري في اربيل عند الساعة الثالثة عصراً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق سعد عبد الامير الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 14، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق فرانكو اوتشو بعد دقيقة من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 15، بينما تمكن لاعب الجوية محمد قاسم من تسجيل الهدف الثالث للصقور عند الدقيقة 42 .

وفي الشوط الثاني تراجع أداء الصقور وتمكن من تسجيل هدفين لينتهي اللقاء بفوز الجوية .

ورغم فوزه اليوم إلا أنه ودع البطولة ليتأهل عن المجموعة فريقا الاتحاد السعودي اولا، وسباهان الايراني ثانياً.