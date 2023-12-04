نفط ميسان يرتقي لصدارة الدوري والطلبة يقلب الطاولة على دهوك

2023-12-04 17:49:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حقق نفط ميسان فوزا كبيرا على مستضيفه القاسم بنتيجة (3-0)، اليوم الإثنين (4 كانون الأول 2023) بملعب الكوت الأولمبي، في افتتاح الجولة 7 من دوري نجوم العراق.



وتمكن النيجيري بنيامين أكور من تسجيل هدف السبق لفريقه نفط ميسان في الدقيقة 56 عبر رأسية جميلة.

وعزز أكور تقدم فريقه بإحرازه للهدف الثاني في الدقيقة 77 بعد خطفه الكرة من الحارس مصطفى عذاب.

واقتنص المدافع الإيفواري سواليو دابيلا الهدف الثالث في الدقيقة 87، بعد استغلاله لهفوة دفاعية.

وقفز نفط ميسان إلى صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 14 نقطة، بينما تجمد رصيد القاسم عند 9 نقاط بالمركز التاسع.

بينما قلب الطلبة تأخره إلى انتصار (3-1) على مستضيفه دهوك، اليوم، بملعب صقور الجبال، في قمة الجولة السابعة.

وتقدم دهوك أولا عن طريق يانيك زاكري في الدقيقة 14، بعدما وضع بالكعب كرة مرتدة من دفاعات الطلبة.

ونجح زيد تحسين في معادلة الكفة للطلبة في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء لعبها على يمين الحارس محمد صالح.

وعاد اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني للطلبة من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 90+14.

وتمكن البديل محمد جواد من تأمين تقدم الطلبة بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 90+17.

بهذا الانتصار، قفز الطلبة إلى الترتيب الثالث برصيد 13 نقطة، فيما تراجع دهوك إلى المركز الخامس (11).

وفي مباراة أخرى، تغلب زاخو على ضيفه نوروز (1-0)، ضمن الجولة السابعة من دوري نجوم العراق.

وسجل جوستافو هنريك هدف الفوز الثمين لفريقه زاخو في الدقيقة 46.

بهذا الانتصار، رفع زاخو رصيده إلى 12 نقطة ليتقدم إلى الترتيب الرابع، بينما بقي نوروز (10 نقاط) في الترتيب الثامن.

