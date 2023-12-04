كشف ملابسات جريمة قتل غامضة في بغداد

2023-12-04 18:14:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت قيادة شرطة بغداد الكرخ، اليوم الإثنين (4 كانون الأول 2023)، عن ملابسات جريمة قتل غامضة في منطقة البياع وإلقاء القبض على أبن قتل والده وحاول اخفاء الجريمة.

وأفاد بيان لاعلام شرطة الكرخ تلقته "بغداد اليوم"، بأنه "وبعد الاستخبار بوجود حادث قتل لشخص بواسطة اطلاق النار من قبل مجهولين ضمن قاطع المسؤولية، على الفور وجه قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء بلاسم حمد حسن، بتشكيل فريق عمل بإشرافه الشخصي و برئاسة مدير قسم شرطة البياع لكشف ملابسات الجريمة والتوصل للجاني".

وبين انه "وبعد جمع المعلومات والأدلة من محل الحادث وتدوين أقوال الشهود، تم التوصل للجاني بعد ساعات من ارتكابه الجريمة وهو ابن المجنى عليه الذي قتل والده بواسطة سلاح نوع مسدس وحاول اخفاء الجريمة وتسجيلها ضد مجهولين والهروب".

ولفت البيان الى "متابعة المتهم واستحصال الموافقات القضائية و تحديد مكان تواجده، والقبض عليه بعد الانتقال ومداهمة مكان اختباءة في إحدى دور أقاربه، ولدى مواجهته بالأدلة اعترف صراحة بارتكاب الجريمة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وايداعه التوقيف واحالته للقضاء".