السيد الحكيم يشدد على ضرورة التنازل للمصلحة العامة واعتماد مبدأ الحقوق والواجبات

2023-12-04 18:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

إلتقينا مساء اليوم الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين و عدد من قيادات الإتحاد الإسلامي وتداولنا في تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وطبيعة الاستحقاقات القادمة فضلا عن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، حيث شددنا على ضرورة التنازل للمصلحة العامة واعتماد مبدأ الحقوق والواجبات.

في تطورات المشهد الإقليمي جددنا دعوتنا للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، كما شددنا على ضرورة الانتصار للقيم الإنسانية المهدورة في غزة، وأكدنا أن العالم يعيش حالة انهيار قيمي عندما يصمت أمام قتل وترويع الأطفال والنساء وحرمانهم من ضرورات الحياة الأساسية.