2023-12-04 18:30:09 - المصدر: العربي الجديد

شهدت مواجهة دهوك وضيفه الطلبة، الاثنين، هدف عالميا على طريقة الكبار، في المباراة التي جاءت لحساب الجولة السابعة من عمر مسابقة دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وأحرز لاعب ساحل العاج، يانيك زاكري هدف الافتتاح للفريق المحلي بكرة في الكعب عند الدقيقة الرابعة عشرة من عمر اللقاء، ليشعل الأجواء على مدرجات ملعب دهوك، مسرح اللقاء.

واحتاج حكم المباراة، محمد طارق أحمد، لبعض الدقائق من أجل احتساب الهدف، بعد العودة لتقنية "الفار" بسبب وجود شك بلمسة يد على لاعب ساحل العاج، قبل أن يقرر قاضي اللقاء شرعية الهدف المسجل.

ورغم هذا، لم يكن هدف زاكري كافيا لتجنب فريقه الهزيمة بعدما خسر اللقاء بثلاثة أهداف لهدف، ليمنى بالخسارة الثانية تواليا، بعد اللقاء السابق الذي سقط فيه أمام الكرخ بهدف دون مقابل، ليتراجع للمركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما بات الطلبة ثالثا وفي جعبته 13 نقطة.