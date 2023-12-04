وزير التعليم يعلن شمول طب الأسنان والصيدلة والتمريض بامتحان جائزة الإبداع والتميز

2023-12-04 18:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي امتحان جائزة الإبداع والتميز للخريجين الأوائل من كليات الطب في الجامعات العراقية.

وأكد أن وزارة التعليم العالي ومؤسساتها مهتمة بتحفيز بيئة التعليم الطبي ورعاية مخرجاتها ولاسيما الأوائل منهم موجها بتمكين هذه الشريحة النوعية من مجالات التنافس العلمي ومنح المتميزين مقاعد دراسية في المجلس العراقي للاختصاصات الطبية لافتا في الوقت نفسه إلى شمول تخصصات طب الأسنان والصيدلة والتمريض بامتحان الابداع والتميز بهدف دعم الخريجين الأوائل وتطوير مهاراتهم.

وفي سياق متابعته الامتحان الذي احتضنته كلية الطب في جامعة النهرين فقد اطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي على مختبر المهارات السريرية والبيئة التعليمية وقاعاتها الدراسية ومراكزها ومختبراتها فيما استمع إلى الطلبة ووجه بالمزيد من الرعاية وتوفير مناخات التفاعل العلمي التي تتطلبها الدراسات التخصصية.

