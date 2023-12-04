2023-12-04 18:58:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر الباحث في الشأن السياسي والأمني نوري العبيدي، اليوم الاثنين (4 كانون الأول 2023)، من اتساع المواجهة بين الولايات المتحدة والفصائل المسلحة في العراق.

وقال العبيدي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "اتساع المواجهة وتطورها، وأخرها ما حصل يوم أمس في كركوك ينذر بتبعات خطيرة على كافة الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية".

وأضاف أن "الجميع يعرف ثقل واشنطن على المستوى السياسي والاقتصادي وقضية الدولار المرتبطة بالولايات المتحدة، كما أن العراق بحاجة لها وخاصة في المجال الجوي وخبرة الطيران والمستشارين".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مطالب باتخاذ خطوة جريئة بحكم العلاقة التي يمتلكها مع الفصائل المسلحة ومع واشنطن بذات الوقت وعليه تخفيف حدة المواجهة قبل تطورها إلى ما لايحمد عقباه".

ومنذ اكثر من اسبوعين، بدأت القوات الامريكية التعامل بجدية مع الضربات والاستهدافات التي تشنها فصائل المقاومة ضد اماكن التواجد الامريكي، فبعدما كانت القوات الامريكية ترد بضربات بسيطة في سوريا وعلى الحدود، بدأت منذ 22 تشرين الثاني الماضي، بقصف مقرات ومواقع داخل العراق وتتسبب بسقوط العديد من الضحايا من عناصر الفصائل المسلحة، حيث قادت ضربات ضد عجلة في ابو غريب، وكذلك في جرف الصخر، واخيرا ضربة يوم امس الاحد في كركوك التي طالت عناصر من حركة النجباء، حيث بلغ اجمالي الضحايا والمصابين من هذه الضربات قرابة 20 ضحية.

بالمقابل بلغت عدد الاستهدافات منذ 17 اكتوبر حتى الان التي تشنها فصائل المقاومة ضد المواقع الامريكية في العراق وسوريا، بلغت اكثر من 75 ضربة.