بعد الخسارة الثقيلة.. مدرب القاسم يستقيل ويلوم الإدارة

2023-12-04 18:58:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جاسب سلطان مدرب القاسم، اليوم الاثنين (4 كانون الأول 2023)، استقالته من تدريب فريقه بعد الهزيمة القاسية أمام نفط ميسان (0-3)، بالجولة 7 من دوري نجوم العراق.

وجاء الكشف عن الاستقالة أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده سلطان عقب نهاية المباراة.

وقال سلطان: "مباراة اليوم هي الأخيرة لي، وأعلن استقالتي رسميا. حصلت على 9 نقاط من أصل 6 مباريات، والمشكلة إدارية وليست فنية".

وأضاف: "أحد المحترفين يأتي إلى المباراة قبل نصف ساعة من انطلاقها فقط".

وأوضح: "مباراة اليوم شهدت تحولات، في الشوط الأول قدمنا أداء جيدا أحرج المنافس، وفي الثاني خسرناه بأخطاء فردية".

وأردف: "من الصعوبة الاستمرار مع النادي، هذا الحد يكفي، وأتمنى لمن يتسلم بعدي أن يوفق، وأعتذر من جمهور ومدينة القاسم، وأتمنى لهم تحقيق نتائج طيبة. لعل باستقالتي تنتهي الأزمة المادية".



