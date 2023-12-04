بعد الخسارة الثقيلة.. مدرب القاسم يستقيل ويلوم الإدارة
بغداد اليوم - بغداد
أعلن جاسب سلطان مدرب القاسم، اليوم الاثنين (4 كانون الأول 2023)، استقالته من تدريب فريقه بعد الهزيمة القاسية أمام نفط ميسان (0-3)، بالجولة 7 من دوري نجوم العراق.
وجاء الكشف عن الاستقالة أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده سلطان عقب نهاية المباراة.
وقال سلطان: "مباراة اليوم هي الأخيرة لي، وأعلن استقالتي رسميا. حصلت على 9 نقاط من أصل 6 مباريات، والمشكلة إدارية وليست فنية".
وأضاف: "أحد المحترفين يأتي إلى المباراة قبل نصف ساعة من انطلاقها فقط".
وأوضح: "مباراة اليوم شهدت تحولات، في الشوط الأول قدمنا أداء جيدا أحرج المنافس، وفي الثاني خسرناه بأخطاء فردية".
وأردف: "من الصعوبة الاستمرار مع النادي، هذا الحد يكفي، وأتمنى لمن يتسلم بعدي أن يوفق، وأعتذر من جمهور ومدينة القاسم، وأتمنى لهم تحقيق نتائج طيبة. لعل باستقالتي تنتهي الأزمة المادية".