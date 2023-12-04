قد تصل إلى شهر.. ريال مدريد يتلقى "ضربة موجعة" بإصابة كارفاخال

2023-12-04 19:00:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تلقى ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، ضربة موجعة بإصابة ظهيره الأيمن داني كارفاخال في ربلة ساقه اليسرى، من دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وأفاد نادي العاصمة في بيان: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا داني كارفاخال من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تبيّن أنه يعاني من إصابة في العضلة الخلفية لساقه اليسرى. في انتظار تطور حالته".

وبحسب العديد من وسائل الإعلام المحلية، فإن مدة غياب كارفاخال (31 عاما) قد تصل إلى شهر.

وخاض كارفاخال الشوط الأول من مباراة الفوز على غرناطة 2-0 السبت ضمن منافسات المرحلة 15 من الدوري، قبل أن يتم استبداله بعد الاستراحة بلاعب الوسط لوكاس فاسكيس.

وينضم كارفاخال إلى قائمة طويلة من الإصابات في الريال، وهم الحارس تيبو كورتوا، والمدافع إيدير ميليتاو، ولاعبي الوسط أوريليان تشواميني، أردا جولر، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش، إضافة إلى المهاجم فينيسيوس جونيور.

ويحتل الريال صدارة الترتيب برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف عن وصيفه جيرونا مفاجأة الموسم، ومتقدما بفارق أربع نقاط عن حامل اللقب برشلونة الثالث.