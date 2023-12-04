النزاهة تطيح بثلاثة مسؤولين في كركوك تسببوا بهدر ملياري دينار

2023-12-04 19:30:03 - المصدر: الفرات نيوز

تمكنت دائرة التحقيقات في الهيئة من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق ثلاثة مسؤولين في محافظة كركوك؛ على خلفيَّة تلاعب في تقارير فحص أحد المشاريع بقرابة ملياري دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في كركوك فريق عمل؛ للتحقيق في معلومات تتضمن وجود شبهات فساد وتلاعب في تقارير فحص مختبري لأحد مشاريع تأهيل القرى المحررة من الإرهاب المحالة من صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية لشركة مقاولات عامة بمبلغ قدره (١,٨٩١,٢٠٠,٠٠٠) مليار وثمانمائة وواحد وتسعون مليون دينار.

وأردفت الدائرة مبينة أن عمليات التدقيق والتقصي والتحري أثبتت وجود تلاعب في تقارير الفحص المختبري، منبهة إلى أن أصل نتائج الفحص تشير إلى عدم مطابقة الأعمال المنفذة وفقاً للمواصفات الفنيَّة، إذ جرى التلاعب فيها وجعلها مطابقة للمواصفات، وصرف مبالغ ماليَّة عنها؛ مما تسبب بحصول هدر للمال العام.



وتابعت موضحة أن الفريق بعد عرضه النتائج على قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، انتقل إلى مختبر كركوك الإنشائي وتمكن من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير المختبر والمدير السابق؛ بتهمة التلاعب بالتقارير المختبريَّة، منوهة بأن الفريق ذاته توجه إلى مديريَّة طرق وجسور كركوك، والإطاحة برئيس لجنة الإشراف على المشروع بالتهمة ذاتها.

وتم تنظيم محضر أصولي في العمليَّة، التي تمت وفق أحكام المادة (٢٨٩/٣١٥) من قانون العقوبات، وعرضهم بصحبة المتهمين والمبرزات على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق.