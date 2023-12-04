النزاهة تطيح بثلاثة مسؤولين في كركوك تلاعبوا بتقارير أحد المشاريع وتسببوا بهدر ملياري دينار

2023-12-04 19:34:32 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكنت دائرة التحقيقات في الهيئة من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق ثلاثة مسؤولين في محافظة كركوك؛ على خلفيَّة تلاعب في تقارير فحص أحد المشاريع بقرابة ملياري دينار.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة،في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في كركوك فريق عمل؛ للتحقيق في معلومات تتضمن وجود شبهات فساد وتلاعب في تقارير فحص مختبري لأحد مشاريع تأهيل القرى المحررة من الإرهاب المحالة من صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية لشركة مقاولات عامة بمبلغ قدره (1,891,200,000) مليار وثمانمائة وواحد وتسعون مليون دينار.

وأردفت الدائرة في بيانها؛ أن "عمليات التدقيق والتقصي والتحري أثبتت وجود تلاعب في تقارير الفحص المختبري، منبهة إلى أن أصل نتائج الفحص تشير إلى عدم مطابقة الأعمال المنفذة وفقاً للمواصفات الفنيَّة، إذ جرى التلاعب فيها وجعلها مطابقة للمواصفات، وصرف مبالغ ماليَّة عنها؛ مما تسبب بحصول هدر للمال العام".

وتابعت أن "الفريق بعد عرضه النتائج على قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، انتقل إلى مختبر كركوك الإنشائي وتمكن من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير المختبر والمدير السابق؛ بتهمة التلاعب بالتقارير المختبريَّة، منوهة بأن الفريق ذاته توجه إلى مديريَّة طرق وجسور كركوك، والإطاحة برئيس لجنة الإشراف على المشروع بالتهمة ذاتها".

واشار البيان إلى "تنظيم محضر أصولي في العمليَّة، التي تمت وفق أحكام المادة (289/315) من قانون العقوبات، وعرضهم بصحبة المتهمين والمبرزات على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق".