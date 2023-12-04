2023-12-04 19:36:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب مدرب نادي القوة الجوية ايوب اوديشو، اليوم الاثنين، عن إحباطه من عدم تأهل الفريق للمرحلة المقبلة في دوري أبطال آسيا، فيما بيّن ان اهتمام فريقه سينصب على الدوري المحلي والمنافسة على اللقب حتى "اللحظة الاخيرة".

وقال ايوب اوديشو في المؤتمر الصحفي بعد مباراة أجمك الأوزبكي "نشعر بالإحباط لعدم تأهلنا للمرحلة المقبلة لدوري أبطال آسيا"

وأضاف "في بعض الأحيان نتألم لكوننا لم نتأهل، ولكن سنفكر بالمستقبل سيما وأن الفريق كان جيدا في البطولة".

ومضى بالقول "الآن سنفكر بدوري المحترفين العراقي وعلينا الاستمرار بالنتائج الجيدة وأن ننافس للحظة الاخيرة على اللقب، لدينا الثقة وطموحنا بعيد لبلوغ الهدف".

من جهته قال لاعب القوة الجوية محمد قاسم الذي اختير رجل المباراة "قدمنا اداءً كبيراً خلال مشاركتنا في دوري ابطال اسيا ولكن تلحظ لن يحالفنا للتأهل".

وأضاف لقد "شرفنا الكرة العراقية ومثلناها خير تمثيل وكان خروجنا مشرفاً على الرغم من أننا نشعر بالحزن لكوننا لم نتأهل، ولكن هذا حال كرة القدم، علينا أن نفكر بما هو قادم".

وانهى نادي القوة الجوية العراقي، اليوم الاثنين، مشاركته الآسيوية بتحقيق الفوز على ضيفه نادي اجمك الاوزبكستاني بنتيجة 3-2 في المباراة الاخيرة له ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.