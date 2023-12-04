لثلاث فئات.. 75% من مبالغ المنحة اكتملت لدى الثقافة وتنتظر "الربع الأخير" لإطلاقها

2023-12-04 19:36:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة الثقافة، موعد اطلاق منحة 3 شرائح، مبينة أن جميع القوائم والجداول المحددة بالاسماء جاهزة بانتظار اكمال وزارة المالية للمبلغ.

وقال الناطق باسم وزارة الثقافة احمد العلياوي، اليوم الاثنين (4 كانون الاول 2023)، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "وزارته مستمرة في المخاطبات الرسمية مع المالية لاكمال مبلغ المنحة الاجمالي للشرائح المشمولة بها وهي (الصحفيين- الادباء- الفنانيين) والتي تصل الى 27 مليار دينار فيما الموجود لدى الثقافة 20 مليار دينار فقط، اي اننا بانتظار صرف 7 مليارات دينار لاطلاق المنحة".

واضاف، أن "جميع القوائم والجداول المحددة بالاسماء جاهزة بانتظار اكمال وزارة المالية للمبلغ"، متوقعا بان "تطلق المنحة خلال الشهر الجاري خاصة وان المخاطبات مستمرة من اجل اطلاق اذن الصرف بشكل فوري".

وتشكو العديد من المؤسسات والوزارات تأخر صرف المستحقات المالية وحصص الموازنة التي تأخر تنفيذ الكثير من فقراتها.



