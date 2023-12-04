2023-12-04 21:00:05 - المصدر: العربي الجديد

كشف وزير الشباب والرياضة العراقي، أحمد المبرقع، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ كرة القدم العراقية يعد حلم كلّ العراقيين، وذلك على هامش حضوره في العاصمة القطرية الدوحة.

ووصل المبرقع إلى الدوحة تلبية لدعوة حضور بطولة كأس قطر لرفع الأثقال التأهيلية إلى أولمبياد باريس 2024، بحضور رباعين من العراق.

وكان لـ"العربي الجديد" لقاء مع المبرقع تطرق خلاله لحال العراق على مستوى الاستضافات للبطولات، وكذلك كرة القدم، التي تعتبر متنفساً مهماً للشعب العراقي.

وقال عن الطموح في وصول منتخب العراق إلى كأس العالم 2026 للمرة الثانية في التاريخ: "طموح العراقيين لا يتوقف، وهو أكبر مما هو عليه الآن"، مشيراً أيضا إلى وجود هدف كبير باستضافة المزيد من الأحداث الرياضية والبطولات العالمية خلال السنوات القادمة.

وعن إمكانية استضافة بطولات أخرى في العراق بعد النجاح في احتضان خليجي 25، أكد المبرقع أن النجاح الكبير لبطولة كأس الخليج، دفع المسؤولين عن الرياضة والكرة العراقية للتفكير في استضافة بطولة أخرى كبرى مثل كأس العرب لكرة القدم، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المنشآت الرياضية التي جرى إنجازها في الفترة الأخيرة ومؤهلة لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية.

وتطرق وزير الشباب والرياضة العراقي إلى آلية التعاون بين بلاده والعراق ووزارة الشباب والرياضة في البلدين، حيث وصفها "بالجيدة والقوية للغاية، وتحظى باهتمام رئيس مجلس الوزراء العراقي المهندس محمد شايع السوداني، وهذه الحكومة داعمة بقوة لكل القطاع الرياضي، وهناك بروتوكولات عمل بين البلدين، ونحن عاكفون على تفعيل هذه البروتوكولات، بالإضافة لمسودة تعاون بين وزارتي الشباب والرياضة في قطر والعراق سترى النور قريباًً".

كما ختم المبرقع حول إمكانية استضافة العراق لكأس العالم مثلاً كما فعلت قطر في 2022، وكما سيكون عليه الحال في 2030 بالمغرب ومن ثم 2034 في السعودية.