الإطاحة بعصابة سورية تتاجر بالمخدرات في أربيل (فيديو)

2023-12-04 21:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش (أمن) محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، الاطاحة بعصابة تضم أربعة اشخاص من الجنسية السورية تقوم بالاتجار بالمواد المخدرة مع ضبط كمية من المخدرات والأدوات الخاصة بتعاطيها.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قواتها تمكنت بعد استحصال قرار من قاضي تحقيق اسايش اربيل من إلقاء القبض على عصابة تقوم بالاتجار بالمواد المخدرة، مبينا ان "العصابة تضم أربعة اشخاص هما رجلان وامرأتان من حملة الجنسية السورية".

وأضاف البيان ان "المتهمين هم كل من (ر ن م) و(س ع ب) و(ر ع أ) و(م خ ع)، مؤكدا انه اثناء العملية تم ضبط كمية من المواد المخدرة مثل الكريستال الماريجوانا وبعض الأدوات المستخدمة في تعاطيها".