بعد اجراءات مشددة.. الداخلية ترصد تراجع ظاهرة "تسرب العمالة الاجنبية"

2023-12-04 21:30:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين (4 كانون الأول 2023)، وجود تراجع كبير بظاهرة دخول الأجانب للعراق بطرق غير رسمية خلال الفترة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد مقداد الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يوجد أي ازدياد بظاهرة دخول الأجانب الى العراق بطرق غير رسمية، بل هناك انخفاض كبير بهذه الظاهرة بسبب الإجراءات الأمنية التي تتخذها القوات العراقية المختلفة".

وبين الموسوي ان "غالبية الأجانب الذين يدخلون للعراق بطرق غير رسمية عبر سوريا والمدن الشمالية بالإقليم، وبعضهم يدخل بإقامة وتنتهي اقامته لكن يبقى يعمل في العراق، وغالبية هؤلاء من الدول الاسيوية الفقيرة".

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد منحت في اذار الماضي، مهلة 45 يوما لتصحيح وضع العمالة الاجنبية غير المسجلة بشكل رسمي، حيث انتهت المهلة في 25 ايار الماضي.

وخلال هذه الفترة وما بعدها ارتفع عدد العمال الاجانب المسجلين الى اكثر من 100 ألف عامل اجنبي مسجل، من اصل اكثر من مليون عامل اجنبي في العراق، بحسب وزارة العمل.