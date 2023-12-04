قبل أسبوعين من الانتخابات المحلية.. مفوضية بابل ترصد مخالفات انتخابية وتكشف تفاصيل الخطة الأمنية

2023-12-04 21:36:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدير إعلام مكتب بابل الانتخابي، أمير جهاد، اليوم الاثنين، عدد الخروقات المسجلة بحملات الدعاية الانتخابية في المحافظة، وبينما أوضح الإجراءات العقابية المُتخذة بصددها، شرح تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين العملية الانتخابية.

وقال جهاد لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تواصل رصد الخروقات الخاصة بحملات الدعاية الانتخابية، وفق نظام الحملات الصادر عن المفوضية رقم 2 لسنة 2023، حيث شكّلت بموجب هذا الأساس لجان رصد مركزية وفرعية، ويتفرع من المركزية 37 لجنة رصد على مستوى الأقضية والنواحي".

وأضاف، أن "المفوضية سجلت أكثر من 65 مخالفة لمرشحي وممثلي الأحزاب السياسية، وتم تبليغ ممثلي الأحزاب برفع هذه المخالفات خلال مدة أقصاها 3 أيام، وبخلافه ستقوم المفوضية عن طريق اللجنة المركزية بفرض غرامات تتراوح ما بين المليون إلى 5 ملايين دينار، بموجب قانون انتخابات مجالس المحافظات، ووفق ما جاء في الفصل السابع من القانون رقم 12 لسنة 2018".

وتابع، أن "أكثر المخالفات التي رصدت هي وضع اللافتات الدعائية على الجسور والمجسرات، وكذلك بالقرب من دوائر حكومية ومراكز اقتراع، وهذه تعد مُخالفة لنظام الحملات الدعائية ولتعليمات بلدية الحلة، حيث تم تحديد - في وقت سابق - ضوابط خاصة بالأماكن المسموح وغير المسموح بها بالتنسيق مع مديرية البلدية".

وأوضح، أن "القانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 المُعدّل بالتعديل الثالث، عدّ في الفصل ا

لسابع وفي المادة 41، وعد المرشح أو الكيان السياسي بإعطاء جائزة أو مبلغ مادي أو الوعد بالتعيين وغيره، ظرفاً مُشدداً يوجب الحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة تتراوح ما بين المليون إلى 5 ملايين دينار".

وفيما يتعلق بمراكز التصويت الخاص، لفت إلى أن "المفوضية أنهت عملية الانتشار النهائي الخاص بمراكز التصويت الخاص البالغة 25 مركزاً منتشرة في عموم المحافظة، والتي يتفرع منها 78 مركزاً، فيما يبلغ عدد المشمولين بالتصويت الخاص أكثر من 32 ألف ناخب من منتسبي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي".

وعن الجانب الأمني، أشار جهاد إلى أن "هناك تنسيقاً بين مفوضية الانتخابات واللجنة الأمنية العليا الفرعية الموجودة في محافظة بابل، برئاسة قائدي عمليات وشرطة المحافظة، حيث هناك اجتماعات دورية لغرض تعزيز الخطة الأمنية الاستباقية الخاصة بحماية مقار المفوضية ومخازنها التي تضم الأجهزة الحسّاسة والمواد اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية".

وبيّن، أن "هناك فعاليات وممارسات أمنية تُجرى بين الحين والآخر لغرض مسك مراكز الاقتراع وتأمين الجوانب الأمنية كافة الخاصة بالعملية الانتخابية، كما تم تعزيز التواجد الأمني في مخازن المفوضية من خلال وجود الفرقة التكتيكية التي تمسك مخازن المفوضية والتي سوف يكون فيها مركز التدقيق الخاص بالعملية الانتخابية".