"وفق شرطين".. اتحاد السلة العراقي يعلن موافقته لإضافة "لاعب ثالث" لفرق الدوري والكأس

2023-12-04 21:46:16 - المصدر: شفق نيوز

اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة على موافقته لاضافة لاعب ثالث فوق سن 28 عاماً لفرق الدوري العراقي التي ستشارك في بطولة كاس العراق التي تشمل مشاركة ثلاثة اندية "ممتازة واولى وثانية" .

وقال مدير اعلام الاتحاد عهد فالح لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد وافق على إضافة لاعب ثالث فوق 28 عاماً بعد ان كان يحق لفرق الدرجة الاولى والثانية اشراك لاعبين فقط فوق فوق هذا العمر من مبدأ بعد أن كان يسمح مشاركة لاعبين فقط، بشرط مشاركة لاعبين اثنين فقط اثناء المباراة".

واضاف ان "الموافقة جاءت بعد طلب قدمه بعض اندية الدرجة الاولى والثانية التي ترشحت للأدوار النهائية للمشاركة في بطولة الكأس التي تشمل المشاركة فيها أندية الدرجة الممتازة والاولى والثانية، باعتبارها ستواجه فرق الدوري الممتاز القوية ولابد من تعزيز فرقها بلاعبين بأعمار فوق 28 سنة".

واوضح ان "الاتحاد وافق على طلبهم خدمة لمصلحة اللعبة وتحسين وضعهم خلال المشاركة في بطولة الكأس على أن يكون اثنان فقط داخل الساحة وواحد احتياط يعوض احد اللاعبين داخل الملعب في حال التبديل".

واشار الى ان "الاتحاد أكد في اجتماعه الاخير انه يسعى دائماً إلى تقديم التسهيلات ومرونة التعامل خدمة للسلة العراقية".