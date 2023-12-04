2023-12-04 21:58:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اتهم الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم مانشستر سيتي بالفشل في السيطرة على لاعبيه خلال التعادل 3-3 مع توتنهام هوتسبير أمس الأحد، في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحاط عدد من لاعبي سيتي بالحكم سيمون هوبر قرب نهاية المباراة بعد أن أوقف اللعب أثناء انطلاق جاك غريليش نحو المرمى بسبب خطأ على إرلينغ هالاند أثناء بناء الهجمة، بعد أن لوح سابقا باستكمال اللعب.

وقال الاتحاد الإنكليزي في بيان اصدره اليوم الاثنين "وجهنا اتهاما لمانشستر سيتي بخرق القواعد بعد أن أحاط لاعبوه بالحكم خلال مباراة بالدوري الممتاز ضد توتنهام.

"فشل النادي على ما يبدو في الدقيقة 94 في السيطرة على لاعبيه ليتصرفوا بطريقة غير لائقة".

وأمام مان سيتي مهلة حتى يوم الخميس للرد على الاتهام.

وتراجع فريق المدرب بيب غوارديولا إلى المركز الثالث في الترتيب بعد هذا التعادل، متأخرا بثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر، وسيحل ضيفا على أستون فيلا في المباراة المقبلة، بعد غد الأربعاء.

ويواجه هالاند، إجراءات تأديبية محتملة، بعد انتقاده الحكم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد المباراة.

وكان هالاند أحد لاعبي سيتي المعترضين على قرار الحكم، وواصل احتجاجاته بعد المباراة، بنشره مقطع فيديو للأحداث على موقع إكس (تويتر سابقاً) مع تعليق من 3 أحرف، يرمز إلى تعبير عامي مسيء (ما هذا بحق الجحيم؟).

ولم يكن مدرّبه الإسباني، بيب غوارديولا، على علم بالمنشور عندما تحدّث إلى الصحفيين بعد المباراة، لكن تعليقا على رد فعل هالاند في الملعب، تفهّم ما قام به متصدر ترتيب هدافي الدوري، قائلا: "هذا طبيعي. ردّ فعله كان مماثلاً للاعبين العشرة الآخرين".