بونجاح يقود السد القطري لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

2023-12-04 22:00:09 - المصدر: العربي الجديد

انتزع السد القطري بسيناريو مثير بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي في دوري أبطال آسيا، إثر تعادله الاثنين، أمام فريق ناساف الأوزبكي بنتيجة 2-2، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا.

وبادر العملاق القطري بالتسجيل منذ الدقيقة الخامسة عبر لاعبه الكولومبي ماتيوس أوريبي، لكن الجورجي جابا عدل لفريقه، وأضاف الهدف الثاني، قبل أن يتمكن الجزائري بغداد بونجاح من تعديل النتيجة في الدقيقة 94.

وفرط الشارقة الإماراتي في تأهله بغرابة، بعد أن انهزم أمام الفيصلي الأردني بنتيجة 2-1، وقد بادر التونسي فراس بالعربي بالتسجيل لفريقه منذ الدقيقة 34، لكن الفريق المحلي حقق الريمونتادا في الدقيقة التسعين بعد أن سجل رزق بني هاني هدف التعادل، ثم أضاف التونسي رفيق الكامرجي هدف الفوز في الدقيقة 97.

وتصدر ناساف المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما تعادل السد والشارقة عند النقطة الثامنة، لكن فارق الأهداف منح القطريين التأهل.

وفي مواجهة لا تحمل أي رهان، حقق الهلال السعودي فوزا جديدا في مجموعته أمام فريق نساجي الإيراني بنتيجة 2-1، وقد سجل للسعوديين البرازيلي ميشيل، قبل أن يضيف نجم الفريق سالم الدوسري الهدف الثاني، لكن محمود رحمتي تمكن من تسجيل الهدف الوحيد لفريقه قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة.



وغادر القوة الجوية العراقي المسابقة رغم فوزه على أرضه أمام أولماليك الأوزبكي بنتيجة 3-2، وقد سجل سعد أمير والتوغولي فرانكو آتشو ومحمد قاسم أهداف أسود الرافدين، في حين أمضى ميراخمادوف ومارتن بوياكي أهداف الضيوف.

يذكر أن الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان الإيراني، قد حسما تأهلهما إلى الدور القادم منذ الجولة الخامسة من دور المجموعات.