التجارة العراقية: احتياطي الحنطة يكفي لـ5 أشهر

2023-12-04 22:30:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية مثنى جبار، اليوم الاثنين، إن احتياطيات العراق الاستراتيجية من القمح كافية حتى نهاية أبريل/ نيسان 2024.

وأضاف جبار: "نتوقع أن يكون حجم إنتاج الحنطة (القمح) أعلى من الموسم السابق وبذلك يكون حجم إنتاج عام 2024 ما يقارب 6 ملايين طن وهو يؤمن الأمن الغذائي للبلاد"، وفق ما نقلته "رويترز".

وفي سبتمبر الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن العراق لديه احتياطيات قمح تكفي عاما بعد موسم زراعي ناجح.

وأفادت وزارة الزراعية العراقية بأن العراق الذي يبلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة يلزمه ما بين 4.5 إلى 5 أطنان من القمح سنويا.