رئيس الجمهورية: معظم نشاطات أمريكا والتحالف الدولي في العراق تركز على التدريب

2023-12-04 22:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد

لدينا اتفاقيات مع الولايات المتحدة ومع التحالف الدولي، ومعظم نشاطاتهم تركز على تدريب القوات الأمنية العراقية لمحاربة عصابات داعش الإرهابية.

نحن في العراق شعبا وحكومة ورئاسة الجمهورية ندين العدوان المستمر على أهالي غزة، ونطالب بوقف القتال ومواصلة العمل لحل القضية الفلسطينية بشكل عام، كما نؤكد ضرورة نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه في تقرير مصيره، وبناء دولته المستقلة.

نعمل على تشجيع الاستثمار، والعراق يشهد استقرارا أمنيا يفسح المجال أمام الاستثمارات، الحكومة شرعت في التركيز على الاقتصاد عبر مشاريع البنية التحتية والخدمات.