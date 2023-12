عضو مجلس المفوضين والمشرف على مكتب انتخابات كركوك يستقبل وفد بعثة الامم المتحدة للمساعدات الانتخابية في العراق

2023-12-04 22:50:04 - المصدر: مفوضية الانتخابات

استقبل رئيس لجنة المتابعة والإشراف على مكتب كركوك الانتخابي عضو مجلس المفوضين القاضي (حسين عبدالسادة) ومعاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الإدارية والمالية السيد (علي صالح) ومدير مكتب كركوك الانتخابي السيد (لؤي اركان)، وفد من بعثة الامم المتحدة للمساعدة الانتخابية في العراق (يونامي) وضم الوفد السيد كلاوديو كوردوني مساعد ممثلة بعثة الامم المتحدة في العراق لشؤون

