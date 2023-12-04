المالكي يخاطب الشعب العراقي: ليس امامكم الا صناديق الاقتراع

2023-12-04 22:52:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، مساء اليوم الاثنين (4 كانون الأول 2023)، الشعب العراقي إلى حسن الاختيار في يوم الاقتراع من اجل بناء الدولة.

وقال المالكي في كلمة له تابعتها "بغداد اليوم"، إن "العراق يستعد لملحمة انتخابية تتمثل في انتخابات مجالس المحافظات"، مبينا أن "أهم مفردات عملية بناء الدولة هي الانتخابات التي على اساسها استقرت العملية السياسية".

وأشار إلى، انه "من يريد الاصلاح والبناء والاعمار وحكومة مستقرة ليس امامه الا صناديق الاقتراع".

وبين المالكي، ان "تداول السلطة اليوم فيما بيننا يتم عبر الإنتخابات وهي حق وواجب، معتبرا إلغاء مجالس المحافظات مخالفة صريحة لأسس الدستور".

وأكد "التزامه باسم دولة القانون ايماناً من ان البلد ما لم يكن ملتزم بقانون لا يمكن أن ينهض ، داعيا الشعب العراقي إلى حسن الاختيار في يوم الاقتراع من اجل بناء الدولة"، قائلا: "نأمل من الناخبين حُسن الاختيار لكي نبني دولة مستقرة".