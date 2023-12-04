2023-12-04 23:02:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت القيادة المركزية للتحالف الدولي في العراق، اليوم الاثنين (4 كانون الأول 2023)، عن تفاصيل الضربة التي استهدفت عناصر باحد الفصائل العراقية في كركوك يوم امس الاحد والتي ادت لسقوط 5 ضحايا.

وقالت القيادة المركزية للتحالف في بيان اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إنه "في 3 ديسمبر، بالقرب من كركوك، العراق، اشتبكت القوات المخصصة لفرقة العمل المشتركة - عملية العزم الصلب، مع خمسة مسلحين يستعدون لإطلاق طائرة بدون طيار هجومية في اتجاه واحد".

واضافت انه "ردت قوات عملية العزم الصلب دفاعا عن النفس بنظام جوي أمريكي مسلح بدون طيار، مما أسفر عن مقتل جميع المسلحين الخمسة وتدمير الطائرة بدون طيار".

واشارت الى انه "تم إخطار قوات الأمن العراقية بالضربة وردت على الموقع، حيث أكدت وفاة المسلحين وتدمير الطائرة بدون طيار"، مبينة انه "ستواصل الولايات المتحدة الدفاع عن الولايات المتحدة وموظفي التحالف من الهجمات".

ونعت حركة النجباء "سقوط 5 شهداء واصابة 3 اخرين نتيجة قصف امريكي في كركوك".



