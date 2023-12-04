بالفيديو.. ضبط معمل معد لتدوير وتهريب المشتقات النفطية في الرصافة

2023-12-04 23:30:03 - المصدر: الفرات نيوز

الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري :شرطة الطاقة تضبط معملاً معداً لتدوير وتهريب المشتقات النفطية والقبض على متهم في جانب الرصافة من محافظة بغداد، حيث تمكنت قوة من اللواء الرابع التابع الى للمديرية من ضبط المعمل في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، اذ أسفرت العملية عن القبض على متهم كان متواجداً داخل المعمل وضبط خزانات سعة (65000) لتر عدد (4) وخزانات حديدية سعة (6000) لتر عدد (3) وبراميل حديدية وبلاستيكية سعة (200 + 1000) لتر عدد (32) ومولد كهربائي وفرن حراري، وتم حجز المضبوطات تمهيداً لتنظيم الأوراق التحقيقية وعرضها على القضاء المختص استناداً للقانون رقم 41 لسنة 2008 الخاص بمكافحة تهريب النفط ومشتقاته.