نجدة بغداد والطوارئ يستنفران لمساندة المرور بفض اختناقات وزحامات العاصمة

2023-12-04 23:46:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، باستنفار مديريتي النجدة والطوارئ في بغداد لمساندة المرور بفض اختناقات وزحامات العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قائد شرطة بغداد الكرخ وجه مدير نجدة ومدير افواج طوارئ الكرخ وكافة الاقسام بالاستنفار والتواجد ضمن التقاطعات المهمة والتي تشهد اختناقات مرورية لإسناد منتسبي المرور".

واشار المصدر الى انه "سيتم اخراج لجان لمتابعة تنفيذ الأمر بالاضافة الى مراقبة الساحات وتواجد الدوريات عن طريق كاميرات المراقبة".

وتشهد العاصمة بغداد خصوصا في ساعات الصباح الأولى؛ زحامات واختناقات مرورية كبيرة يضطر فيها الموظفون الى الخروج في وقت مبكر للوصول الى اماكن عملهم.