الدفاع تنشر رابط التقديم على الكلية العسكرية الدورة 114

2023-12-04 23:56:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الإثنين (4 كانون الأول 2023)، فتح التقديم على الكلية العسكرية للدورة (114).

ودعت الدفاع في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "الطلبة الراغبين من خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها العلمي- والأدبي - والتجارة- والصناعة، بالتقديم على الدورة (114) الكلية العسكرية من خلال الرابط أدناه ولمدة ستة أيام، اعتباراً من 5 كانون الأول 2023 ولغاية 10 كانون الأول 2023".

ولفتت الى ان يكون المتقدم "لا يقل المعدل الدراسي للقبول بالنسبة لخريجي الدراسة الإعدادية بفروعها العلمي والأدبي عن (70٪)، والتجاري والصناعي للفروع التالية (سيارات - كهرباء - ميكانيك - إلكترون) عن (80%)".

كما أكدت الدفاع، ان "يكون عمر المتقدم من المدنيين (۱۸) ثمانية عشرة سنة ولا يزيد عن (22) اثنين وعشرين سنة، أي من مواليد (2000/12/3) الى (2005/12/2) وعمر المتقدمين من العسكريين (18) ثمانية عشرة سنة ولا يزيد عن (24) أربعة وعشرين سنة، أي من مواليد (1999/9/16) إلى (2005/9/15) من الذين امضوا ثلاث سنوات في الخدمة بصورة حسنة".

ونوهت الى ان "جميع الاستمارات المكررة والمتقدمين خارج الضوابط المطلوبة سوف تهمل وسيتم الإعلان عن مكان وزمان إجراء ‏الفحوصات بعد انتهاء مدة التقديم وعلى الموقع الإلكتروني أعلاه وحسب الأحرف لكل محافظة".

وأشارت الى "رفق نسخة ضوئية من وثيقة التخرج المدرسية معنونة إلى الكلية العسكرية/ وزارة الدفاع" مبينة ان "التقديم يكون بـ (البطاقة الوطنية الموحدة حصراً)".

وأوضحت الدفاع ان "رابط التقديم ‏يفتح عند الساعة 12 يوم 5 كانون الأول 2023، وعلى العنوان التالي: (أضغط هنــا)".